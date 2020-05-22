За строительством инфекционного госпиталя в Дербенте можно будет следить в режиме онлайн

МАХАЧКАЛА, 22 мая. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь в Дербенте будет располагаться на территории Центральной городской больницы, за его возведением можно будет наблюдать с помощью видеокамер в онлайн-режиме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации города.

В четверг в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, в республику будут переброшены два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

"В Дербенте выбрано место под строительство госпиталя - это участок на территории Центральной городской больницы. Подрядчики все осмотрели, все согласовано. Там будут установлены камеры, и за ходом строительства госпиталя можно будет наблюдать в режиме онлайн. Госпиталь будет рассчитан на 60 мест", - рассказала собеседница агентства.

В течение дня ожидается прибытие всей необходимой техники и строительных материалов. В пресс-службе также отметили, что строительство начнется в ближайшие дни.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

О ситуации в регионе

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 855 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 109 человек за сутки), 2 882 человек выздоровели, умерли 65 человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.