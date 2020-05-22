В селе в Северной Осетии на ремонт водопроводов направят 256 млн рублей до конца 2021 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Более 250 млн рублей направят на ремонт водопроводных сетей в селе Гизель Пригородного района Северной Осетии до конца 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

Общий износ сетей в населенном пункте составляет около 90%.

"В рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в Гизели идет масштабная модернизация системы водоснабжения. Планируется провести реконструкцию 43 км водопроводных сетей. Выполнение объема работ рассчитано на два года. Общий бюджет составляет 256 млн рублей", - говорится в сообщении.

По причине высокого износа сетей в селе происходит большое количество утечек и аварийных ситуаций. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения внутри Гизели. В связи с проведением работ в населенном пункте возможны кратковременные отключения подачи питьевой воды.

По данным Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в республике составляет 86%. Самый низкий показатель обеспечения качественной питьевой водой в Алагирском районе - 23%.