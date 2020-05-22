{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава КБР присудил гранты трем театрам республики на новые постановки

Каждое учреждение культуры получит 500 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в области театрального искусства за 2020 год. По итогам конкурса премий удостоены три театра региона, соответствующий указ опубликован на его сайте в пятницу.

"В целях государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов присудить по результатам конкурса, проведенного в 2020 году, гранты Главы КБР в области театрального искусства следующим государственным казенным учреждениям культуры: "Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева", "Государственный музыкальный театр", "Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова", - гласит текст указа.

Как пояснили ТАСС в министерстве культуры КБР, каждому театру будет выделено по 500 тыс. рублей, которые пойдут на "осуществление новых творческих постановок", и к концу года каждый из театров должен будет выпустить один новый спектакль. Конкурс в области театрального искусства проводится в республике ежегодно.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
"Россети Северный Кавказ" в Ингушетии улучшат энергоснабжение для 14 тыс. человек
В республике до конца лета планируют построить и реконструировать сети, а также модернизировать приборы учета
Читать полностью