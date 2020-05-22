Глава КБР присудил гранты трем театрам республики на новые постановки

НАЛЬЧИК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в области театрального искусства за 2020 год. По итогам конкурса премий удостоены три театра региона, соответствующий указ опубликован на его сайте в пятницу.

"В целях государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов присудить по результатам конкурса, проведенного в 2020 году, гранты Главы КБР в области театрального искусства следующим государственным казенным учреждениям культуры: "Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева", "Государственный музыкальный театр", "Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова", - гласит текст указа.

Как пояснили ТАСС в министерстве культуры КБР, каждому театру будет выделено по 500 тыс. рублей, которые пойдут на "осуществление новых творческих постановок", и к концу года каждый из театров должен будет выпустить один новый спектакль. Конкурс в области театрального искусства проводится в республике ежегодно.