"Россети Северный Кавказ" в Ингушетии улучшат энергоснабжение для 14 тыс. человек

МАГАС, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" намерена, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, завершить в регионе первый этап программы снижения потерь до конца августа текущего года. В рамках проекта в регионе будут построены и реконструированы сети, модернизированы приборы учета, что позволит улучшить энергоснабжение для 14 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

"Проект предусматривает строительство и реконструкцию сети 6 - 0,4 кВ, модернизацию средств учета электроэнергии и организацию единого информационно-вычислительного комплекса учета ресурса. Итогом станет обеспечение резерва мощности и качественное электроснабжение для 14 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, замену аварийных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку интеллектуальных приборов учета в рамках первого этапа проведут на 150 улицах населенных пунктов - это порядка 7 тыс. потребителей. Значительная часть проекта - неэлектрифицированные районы новостроек.

По оценкам специалистов, программа позволит достичь в 2022 году целевого уровня потерь в электрических сетях филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" до 20 % от отпуска.

"Не так давно мы обнародовали итоги работы филиала по снижению потерь за первый квартал 2020 года - показатель 24,4%, это ниже расчетного планового значения. А фактический уровень снижен на 14,3 %, или на 31,3 млн. кВт/ ч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это огромный шаг вперед. Чтобы обывателям было понятнее, поясню - такого объема ресурса достаточно, чтобы три месяца обеспечивать электроснабжение Назрановского района", - передает пресс-служба слова директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годы стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.