Памятник главе города Андрею Джатдоеву установят в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Памятник главе города Андрею Джатдоеву, умершему весной 2020 года, появится в Ставрополе. Кроме того, имя мэра присвоят одному из городских объектов, сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

57-летний Андрей Джатдоев умер 30 апреля. По информации источника, у чиновника внезапно ухудшилось самочувствие, причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Поддерживаю высказанные предложения назвать именем А. Х. Джатдоева новую благоустроенную территорию, которая появилась в Ставрополе в период работы Андрея Хасановича на посту руководителя города. <…> Также будет установлен памятник Андрею Хасановичу", - написал Владимиров на странице в Instagram.

В пресс-службе администрации города журналистам сообщили о большом количестве обращений с предложением увековечения памяти главы города. "Он более 30 лет отдал работе в городских структурах на разных постах, а последние восемь лет руководил Ставрополем, за эти годы у города появился свой современный яркий уютный облик", - говорится в сообщении.

На официальном сайте администрации города запущено голосование по выбору объекта, которому присвоят имя мэра. В список вошли пять скверов, которые появились или были благоустроены в период работы Джатдоева, гимназия, в которой он учился, новая улица в строящемся микрорайоне города.

Джатдоев с 1989 года занимал разные должности в администрации Ставрополя. В 2012 году был назначен на должность главы администрации краевого центра. В 2016 году его повторно избрали мэром города.