Площадь обустроенных пляжей в Калининградской области с 2015 года увеличилась в три раза

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Более 70 млн рублей направили на обустройство морских пляжей на побережье Балтийского моря в муниципалитетах Калининградской области с 2015 года. Их общая площадь за это время увеличилась в три раза, сообщил в пятницу на оперативном совещании в областном правительстве министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"В рамках областной госпрограммы предоставляется субсидия на содержание морских пляжей. За период с 2015 по 2019 годы объем выделяемых средств составил 72,6 миллиона рублей. <...> За четыре года работы программы площадь обустроенных муниципальных морских пляжей в пяти муниципальных образованиях увеличилась в три раза и составила порядка 5 665 метров (без учета обустроенных пляжей детских оздоровительных лагерей)", - сказал министр.

Сейчас регион готовится к летнему туристическому сезону. Муниципалитеты закупают пляжную мебель, средства для спасательных станций, оборудование для обеспечения доступной среды. Гостей готовятся принять пляжи в городах Пионерский, Заленоградск, Светлогорск, Балтийск и Янтарный. При этом в Янтарном два пляжа протяженностью до 500 метров каждый сертифицированы по международным стандартам и удостоены награды "Голубой флаг".

В области завершается подготовка к пляжному сезону. Сумма субсидий из областного бюджета на эти цели составила 10 млн рублей.

Ранее Ермак сообщил, что из-за пандемии в регионе ожидают снижения туристического потока до 600 тыс. человек, что почти в три раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в области побывало более 1,7 млн туристов. По его словам, даже по самым оптимистичным прогнозам, если регион сможет начать летний туристический сезон 1 июня, в области смогут побывать не более 900 тыс. человек. Основной поток туристов в регион ожидается из российских регионов. При этом, по прогнозам, по большей части это будут путешественники, ориентированные на индивидуальные туры, или семьи, ориентированные в том числе на экологический туризм.