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В окрестностях удмуртского села Пугачево обнаружили фрагменты 60 снарядов

По данным Росгвардии, в боеприпасах отсутствовали взрывчатые вещества

ИЖЕВСК, 22 мая. /ТАСС/. Фрагменты 60 подкалиберных артиллерийских снарядов обнаружили в одном из водоемов недалеко от поселка Пугачево, где расположен бывший арсенал, на котором несколько раз происходил пожар и начинали взрываться снаряды. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии.

"В водоеме недалеко от СНТ "Пугачево-1" мужчина обнаружил подозрительный предмет, похожий на снаряд, о чем тут же сообщил в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН. До приезда специалистов силами сотрудников Малопургинского отдела полиции произведено оцепление территории", - сказано в сообщении.

Взрывотехники обнаружили в водоеме фрагменты 60 подкалиберных артиллерийских снарядов, в которых отсутствовали взрывчатые вещества.

После взрывов 9 мая на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что власти проанализируют работу компании, занимающейся утилизацией боеприпасов.

Пожар в Пугачево

Возгорание сухой травы возникло на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево 9 мая. Позже начали взрываться одиночные малокалиберные боеприпасы. Возгорание тушили при помощи авиации. Власти проводили эвакуацию маломобильных граждан, часть жителей покинули свои дома самостоятельно и разместились в ПВР либо у родственников и на дачах. 10 мая вечером жители вернулись в свои дома.

В мае 2018 года из-за пожара на бывшем полигоне сдетонировали снаряды, остававшиеся там с момента крупного возгорания в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала.

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