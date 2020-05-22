Новая зона отдыха появится во Владикавказе в конце июня 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 мая. /ТАСС/. Более 6 тыс. кв. м переделают под новую зону отдыха во Владикавказе благодаря проекту "Городская среда" к концу июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Во Владикавказе более 6 тыс. кв. м благоустроят по улице Московской в районе Архонского перекрестка. Работы на данной территории уже начаты. Здесь будут разбиты прогулочные дорожки, газоны, установлены элементы освещения, удобные парковые лавочки, урны", - говорится в сообщении.

Ориентировочный срок завершения работ - конец июня. Новая зона создается рядом с автовокзалом. Все работы спланированы в соответствии с пожеланиями горожан. Здесь будет сохранена многолетняя каштановая аллея, которая станет центром прогулочной зоны.

До конца года в рамках проекта "Городская среда" во Владикавказе приведут в надлежащий вид 110 дворов и 16 общественных территорий, в том числе Центральный парк и проспект Мира. Всего по республике планируется благоустроить 128 дворов и 39 общественных зон.

Проект "Городская среда" реализуется четвертый год, за это время в Северной Осетии приведены в порядок сотни дворов и десятки общественных территорий.