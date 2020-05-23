Новый санаторий на 400 мест откроют до конца 2020 года в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Санаторий "Источник Железноводск" стоимостью 1,5 млрд рублей введут в эксплуатацию в городе-курорте до конца 2020 года. Он будет рассчитан на 400 мест, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске до конца года введут в эксплуатацию новый санаторий. Санаторий "Источник Железноводск" рассчитан на единовременный прием 400 гостей и на момент ввода в эксплуатацию станет самым современным в курортном регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы ведутся по графику. "Современный санаторный комплекс не только увеличит нашу туристическую привлекательность и курортную емкость, но и создаст в Железноводске более 300 новых рабочих мест для жителей нашего города. Лечебная база здравницы будет отвечать самым высоким мировым стандартам", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, на территории здравницы "Источник Железноводск" будут разбиты цветники и зеленые зоны. Два корпуса соединяются между собой внутренним наземным переходом. Строительство санатория привлекло в город-курорт более 1,5 млрд инвестиций.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.