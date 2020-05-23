Медвуз в Дагестане дистанционно готовит медиков для борьбы с коронавирусом

По словам ректора, в условиях быстрого распространения коронавируса система здравоохранения республики столкнулась с нехваткой специалистов по инфекционным болезням, эпидемиологии, анестезиологии - реанимации. "Борются с этой напастью непрофильные специалисты - и эндокринологи, и гастроэнтерологи, и урологи, и хирурги, они должны иметь минимальную подготовку по этим вопросам. В Институте дополнительного профессионального образования ДГМУ они дистанционно проходят подготовку, для проведения которой привлекаются не только специалисты по инфекционным болезням, но и эпидемиологи, пульмонологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, инструкторы симуляционного обучения", - рассказал ректор вуза.

Маммаев отметил, что средний персонал обучают по отдельным программам. "Таким образом, любой специалист с высшим медицинским образованием, пройдя 36-часовой цикл занятий, готов помочь своим коллегам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом", - пояснил собеседник агентства.

По словам ректора вуза, помимо лекционного курса, который читают ведущие специалисты ДГМУ, обучающимся демонстрируют видеоролики с практическими навыками, необходимыми для работы в инфекционном очаге, для них проводят инструктаж по технике безопасности. Кроме того, с ними изучают Временные методические рекомендации Минздрава России, работать в соответствии с которыми должен любой специалист с высшим медицинским образованием. В конце проходит аттестация в виде тестирования.

Пандемия показала важность развития быстрых коммуникаций, телемедицины, консультативной работы, дистанционного обучения и контроля, отметил Маммаев. По его мнению, консультативно-ресурсные центры, созданные медицинскими вузами России, в том числе, ДГМУ играют большую роль в поддержке врачебных решений. "Конечно, уроки пандемии медиками будут анализироваться с разных аспектов, будут разработаны и актуализированы программы подготовки к подобным ситуациям", - добавил он.

Ранее сообщалось, что почти 400 студентов Дагестанского государственного медицинского университета задействованы в борьбе против коронавирусной инфекции в регионе. Кроме того, в этой работе принимают участие 14 сотрудников ДГМУ, которые трудоустроены в больницах. Еще 120 сотрудников клинических кафедр оказывают постоянную консультативную помощь врачам. Принимают участие в борьбе с коронавирусом и 99 ординаторов, 84 из которых задействованы в красной зоне, один - в зеленой и еще 14 из них - волонтеры.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.