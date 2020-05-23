Дагестан получил 13 реанимобилей, адаптированных для пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Партия из 13 реанимобилей, оборудованных всем необходимым и адаптированных для пациентов с коронавирусом, поступила в Дагестан. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

"Очередная партия новых карет скорой помощи поступила в Дагестан. На этот раз машины направлены в регион Минпромторгом России, благодаря договоренности с Минздравом России кареты направлены в республику в приоритетном порядке. 13 реанимобилей - это машины класса "С" Ульяновского автозавода. Они оборудованы всем необходимым и адаптированы для пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Спецмашины оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, ингаляторами, электрокардиографами. Кроме того, автомобили обладают высокой проходимостью и способны добраться в самые отдаленные населенные пункты региона. "Часть из них уже разъехалась по районам республики", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, в ближайшие дни ожидается поставка еще 17 карет: шести автомобилей "Форд" и 11 скорых ГАЗ. "Сегодня наша скорая помощь испытывает колоссальную нагрузку. Благодаря федеральной программе и Минздраву России мы получили оснащенные суперсовременным оборудованием автомобили", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

В региональном Минздраве добавили, что также ждут распределения 27 машин класса "А" и "Б", закупленные властями республики. Их них 13 машин для неотложной медицинской помощи, восемь машин марки "Газель" и шесть автомобилей "Соболь".

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 3 982 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 127 человек за сутки), 3002 человек выздоровели, умерли 70 человек. В регионе обследовано более 44 тыс. человек, более 4 тыс. человек находятся на самоизоляции.