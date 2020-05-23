В горах Сочи выпал снег

СОЧИ, 23 мая. /ТАСС/. Более 70 мм осадков выпало за ночь в горах Сочи в Краснодарском крае, а высота свежевыпавшего снега на вершине составила 13 см. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

"Интенсивные осадки начались 22 мая в 20:30. По состоянию на 12 часов субботы, выпало 74 миллиметра осадков, это 74 литра на каждый квадратный метр поверхности, более пяти ведер, что довольно много. Общая высота снежного покрова на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря) сейчас 73 сантиметра. Хлопья снега выпадали до отметки 1200 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

На высоте 2 320 метров над уровнем моря курорта "Роза Хутор" высота свежевыпавшего снега в 10 утра составила 13 см. Как напомнили в пресс-службе, 21 мая, на Роза Пик дневной максимум температуры воздуха составил 13,9 градуса тепла.

Причиной резкого похолодания стало вторжение холодной, северной умеренной воздушной массы вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошел территорию курорта накануне ночью. "Фронт был очень контрастным по температурам, был связан со струйным течением на высотах, что объясняет его медленную скорость смещения и такое большое количество осадков. Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю. Подобные вторжения холода, хоть и редки для третьей декады мая, не являются чем-то из ряда вон выходящим, с учетом установившегося меридионального типа атмосферной циркуляции. Температура воздуха на высоте 2 320 метров над уровнем моря опустилась до минус одного градуса, нулевая изотерма сейчас на высоте 1600 метров, ниже - слабый плюс", - приводятся в сообщении слова синоптика курорта Адриана Коротеева.

По прогнозам синоптиков, скоро температура воздуха начнет расти, однако в ближайшие две ночи на Роза Пик будут наблюдаться заморозки, сохранится неустойчивая погода с осадками.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.