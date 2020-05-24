В Ингушетии в этом году после пандемии ожидают до 50 тыс. туристов

МАГАС, 24 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию нескольких видов туризма, сообщил ТАСС руководитель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"Несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в наши надежды и планы, мы ожидаем до 50 тысяч туристов в этом году. Проведем ряд республиканских и окружных мероприятий до конца года", - сказал он.

По его словам, комитет намерен бросить все силы на развитие нескольких видов туризма и разработку туристических маршрутов выходного дня.

"В свете нестабильной эпидемиологической ситуации, комитет не расслабляется и думает на перспективу, то есть, мы прекрасно понимаем, что после нормализации ситуации в мире и стране, а конкретно в регионах, зайдет речь именно о внутреннем туризме, по крайней мере, до конца этого года это направление будет очень востребованным у жителей России. Мы уже предпринимаем действия для увеличения количества своего туристического потока. Для этого мы будем развивать четыре направления туризма: событийный, спортивный, экологический и оздоровительный, это те направления, для развития которых у нас имеются все предпосылки", - добавил Мизиев.

Ранее Мизиев сообщал, что в регионе, после окончания пандемии, будет повторно проведен массовый забег и восхождение на Столовую гору с привлечением жителей регионов СКФО. Также в республике намерены организовать северокавказский фотофестиваль для увеличения потока туристов.