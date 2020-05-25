Летнюю школу для студентов откроют в 2020 году на арктической станции в дельте Лены

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН в 2020 году откроют на круглогодичной научно-исследовательской станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лены международную школу для студентов, сообщила в понедельник пресс-служба ИНГГ СО РАН.

Экспедиция в дельте Лены работает с 1998 года. Первоначально она была организована Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом и немецким Институтом полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Они занимаются изучением процессов криолитозоны, а также всем, что связано с мерзлотой, ее развитием и деградацией, биохимическими особенностями. В 2012 году была открыта станция "Остров Самойловский", и экспедиция стала базироваться там. Тогда в проект включились Институт мерзлотоведения им. Мельникова и Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, который стал оператором станции.

"В 2020 году на круглогодичной научно-исследовательской станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лены будет открыта летняя школа для студентов из России и других стран в рамках "Междисциплинарного научно-образовательного центра полярных исследований" НГУ (Новосибирский государственный университет - прим. ТАСС), сотрудниками которого являются многие ученые ИНГГ СО РАН и геолого-геофизического факультета НГУ", - говорится в сообщении.

В этой школе будут вести подготовку студентов и аспирантов в области наук о земле в арктических условиях. В арктических условиях студенты получат уникальный практический опыт по работе с земной корой, почвой, растениями, атмосферой и климатом. Ранее на острове Самойловский проходила лишь полевая практика для десяти студентов ежегодно. В дальнейшем планируется сделать программу школы ежегодной.

С 2020 года ученые намерены привлекать к подготовке иностранных студентов. В 2018 и 2019 году на станции уже проходили практику швейцарские студенты. Теперь обсуждается возможность проведения школы по направлениям геологии, геофизики, почвоведения и геоботаники с университетом Гамбурга. Предварительная программа школы рассчитана на три недели.