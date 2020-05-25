Глава Забайкалья поручил привлечь дроны к поимке поджигателей лесов

ЧИТА, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил краевому правительству продумать привлечение дронов для поиска жителей, виновных в лесных пожарах в окрестностях Читы.

С 15 апреля в лесах региона действует режим ЧС. В начале мая, в том числе из-за ветра, переходящего в шквалистый, ситуация обострилась. Несколько раз огонь подходил к населенным пунктам, но людям с помощью авиации МЧС удалось отстоять поселки и села.

"Надо продумывать здесь несколько направлений. И как современные технические средства использовать, и камеры на высоких местах устанавливать обязательно с тем, чтобы можно было пеленгацию даже делать, где возникает соответствующее возгорание. А потом с помощью дронов, в том числе с выездами патруля, стремиться установить ответственных и виновных", - сказал Осипов на оперативном заседании краевого правительства.

Задействовать гражданские квадрокоптеры в борьбе с пожарами губернатору предложил сити-менеджер Читы Александр Сапожников: "[Надо] подумать, как бы нам поощрять таких людей, которые будут дроны поднимать. В виде соревнований проводить, по лесам чтобы они летали".

Ранее правительство Сахалинской области объявило о старте первых соревнований по поиску нелегальных свалок с помощью дронов. По условиям конкурса участники получат по 5 тыс. руб. за каждую найденную свалку.