Еще два обеззараживающих комплекса для борьбы с коронавирусом установлены в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Махачкалы установили два обеззараживающих комплекса у входа в Центральную джума-мечеть для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Всего в городе установлено уже шесть таких комплексов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Администрация города Махачкалы установила два дезинфицирующих комплекса у входа в Центральную джума-мечеть столицы республики. В городе установлено шесть [таких] комплексов. Мы рассчитываем, что это поможет не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе. По словам собеседника агентства, также рассматривается возможность установки таких комплексов на двух автовокзалах и возле четырех МФЦ.

Комплексы позволяют обеззараживать человека, проходящего через него, со всех сторон. Длина такого комплекса составляет 4 метра. Ранее они были установлены возле рынков, а также на пересечении улицы Ярагского и проспекта Рамсула Гамзатова, где ежедневно проходят тысячи людей.

Кроме того, волонтеры раздают маски и перчатки у входов на рынки города, в общественном транспорте, а также на пунктах дислокации патрулей ГИБДД. Всего роздано уже 95 тыс. масок.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 25 мая зарегистрировано 4 205 подтвержденных случаев заражения (плюс 110 человек за сутки), 3 353 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 97 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.