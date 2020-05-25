В регионах ЦФО прогнозируют дожди, грозы и похолодание

ТАСС, 25 мая. Синоптики прогнозируют дожди и похолодание на 2-3 градуса в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 26 и 27 мая. В некоторых областях, в том числе в Калужской, Орловской, возможны грозы, сообщили в понедельник сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Дожди местами с грозами 26 и 27 мая ожидаются в Калужской и Орловской областях, воздух <...> в дневные часы прогреется не выше плюс 15 градусов, ночью - не выше плюс 7 градусов. Это на 2-3 градуса ниже температуры в предыдущие дни", - отметили в ЦГМС.

По данным синоптиков, понижение температуры до плюс 14-17 градусов во вторник прогнозируется в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. В этих регионах 26 и 27 мая также пройдут дожди различной интенсивности. "На территории региона ночью местами прогнозируется туман, днем ветер усилится до 11 м/с", - сообщили в ЦГМС по Курской области.

Немного теплее - около плюс 18-20 градусов, в ближайшие двое суток будет во Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, ночами термометры покажут плюс 8-9 градусов, пройдут дожди. По данным пресс-службы администрации Костромской области, в связи с осадками в регионе возможен подъем воды реках, на гидрологических постах организован мониторинг уровня воды.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что дожди с грозами 26 мая прогнозируются преимущественно в южных регионах ЦФО. В среду под влиянием циклона, центр которого с юга Поволжья переместится на Кировскую область в округе сохранится дождливая погода, в отдельных районах возможны грозы, рассказали синоптики.