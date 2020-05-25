Выпускники на Северном Кавказе дистанционно принимают поздравления с окончанием школы

В Северной Осетии предлагают запустить акцию в социальных сетях под хештегом #ПоздравьВыпускника_2020. Учителя, родители, представители общественности, деятели искусства и спорта, политики могут записать для выпускников короткое видео с пожеланиями, поздравлениями и напутственными словами.

Он поздравил в понедельник выпускников региона в прямом эфире в Instagram министерства, а с ним на связь выходили ребята - выпускники года, эфир прошел в живом общении.

Долгожданный "последний звонок" в обычном режиме отменен везде и состоится в онлайн-формате. "Остался маленький финальный этап, мы должны выдержать этот финиш и быть до конца социально ответственными. Дети, думаю, отнесутся с пониманием к тому, что самое главное в этой ситуации - не допустить вспышек, надо сохранить и наших старших, и здоровье самих детей. Молодежь инновационная, продвинутая, и какие-то онлайн формы отметить этот праздник будут реализованы. В нынешней ситуации надо максимально избегать скопления народа, надо выполнить все санитарно-эпидемиологические требования", - отметил и. о. министра просвещения, образования и науки КБР Анзор Езаов.

График выдачи аттестатов будет сформирован и во всех остальных регионах, скорее всего, и это мероприятие состоится без торжеств и общего сбора.

Выпускники текущего года получат аттестаты до 15 июня, не дожидаясь результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). "До 15 июня всем выпускникам текущего года будут выданы аттестаты о среднем общем образовании, то есть дожидаться результатов экзаменов для того, чтобы получить аттестат, в этом году не нужно. Экзамены в форме ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые будут поступать в высшие учебные заведения, датой начала ЕГЭ определено 29 июня", - пояснила министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.

Учебный год по данным местных властей в каждом регионе Кавказа завершается по-разному. В Северной Осетии для учащихся 1-8-х и 10-х классов он завершился 16 мая, 29 мая станет последним учебным днем для девятиклассников, а выпускники 11-х классов завершат учебу 5 июня. В Ставропольском крае учащиеся 1-3-х классов уйдут на каникулы с 26 мая, ученики 4-8-х классов - с 31 мая, 9-11-е классы продолжат учиться до 5-6 июня. В Карачаево-Черкесии учебный год для учащихся 1-8-х и 10-х классов закончился 15 мая, ученики 9-х и 11-х классов продолжат обучение до 5 июня. В Кабардино-Балкарии 1-8-е классы учебный процесс завершили 30 апреля, 10-е классы завершают обучение 30 мая, 9-е, 11-е классы - 5 июня. В Ингушетии учебный год завершен 23 мая, но школьники продолжат внеурочную деятельность до 30 июня. В Дагестане учебный год заканчивается 25 мая, в Чеченской Республике - 1-8-е и 10-е классы завершили год 23 мая, 9-е и 11-е классы - 29 мая.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выпускники школ Северного Кавказа принимают поздравления о вступлении во взрослую жизнь заочно, поскольку из-за пандемии коронавируса "последние звонки" отменены во всех регионах округа. На протяжении последних двух месяцев школьники обучались дистанционно, однако это не помешало выполнить школьную программу и найти новые форматы для обучения, которые останутся и после пандемии.

"Мы понимаем желание выпускников и их родителей провести праздник в традиционной форме, но на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике складывается таким образом, что наша главная задача - сохранить здоровье участников образовательного процесса. Однако не менее важно создать всем школьникам праздничное настроение, особенно поддержать выпускников. Поэтому мы приглашаем к участию в нашей акции всех жителей республики", - призывает министр образования и науки региона Людмила Башарина.

"Уроки нравственности" и онлайн-марафон

По словам директора одного из крупнейших образовательных учреждений Ставропольского края гимназии №24 Александры Будяк, в настоящее время в школе активно готовятся к "Последнему звонку", который намечен на начало июня.

"Учебный год заканчивается 5-6 июня, где-то в эти числа мы его и планируем. У нас в школе есть традиция проведения "Последнего урока", мы его называем "Урок нравственности". Подводим итоги, имеем возможность обратиться к нашим выпускникам не с сухими наставлениями, а рассказать, какими бы мы хотели их видеть, на что нужно обратить в жизни внимание. Всегда говорим о важности дружбы, поддержке друг друга, [о том, что] самое главное - семья, дом, где тебя любят и ждут - это твоя пристань. Каждый год урок проводим в разных форматах, в этом году, не отступая от традиций, готовим его, но в видеоформате", - отметила она.

В Дагестане, где в настоящее время складывается самая сложная эпидемиологическая ситуация на Северном Кавказе, торжественные линейки и последние звонки в школах отменены. "В Дагестане действует режим самоизоляции, и мы постоянно призываем наших педагогов, учащихся и их родителей оставаться дома. При желании школы смогут провести все праздничные мероприятия, когда обстановка нормализуется и здоровью школьников уже ничего не будет угрожать. 25 мая последний звонок в общеобразовательных организациях, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ, пройдет в онлайн-формате", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

В этот день в школах Дагестана проходит всероссийский онлайн-марафон: акции в соцсетях, школы, учителя и выпускники публикуют обращения, поздравления. "Школы проводят онлайн-конференции, в ходе которых поздравляют выпускников. А главы муниципалитетов и директора школ поздравляют выпускников в прямом эфире, а также публикуют поздравления в соцсетях", - добавили в пресс-службе Минобрнауки региона.

Дистанционное образование: плюсы и минусы

Весной все образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. По словам участников процесса, несмотря на технические проблемы и другие сложности, в целом опыт был успешным.

"Нет на сегодняшний день ничего, что могло бы заменить очного общения учителя и школьника, и мы это прекрасно понимаем. Конечно, есть недоработки и проблемы, но в новом учебном году - а в учебных планах есть время на повторение - максимально постараемся использовать это время для того, чтобы ликвидировать пробелы. Сами педагоги лучше всего это понимают и решат эти проблемы", - отметил и. о. министра просвещения, образования и науки КБР Езаов.

Министр образования Ставропольского края Евгений Козюра отметил, что в онлайн-образовании были даже плюсы. "Обучение с применением дистанционных образовательных технологий <…> показало педагогам и детям возможность использования в образовательном процессе достижений информационных и телекоммуникационных технологий, проанализировать электронные образовательные ресурсы", - отметил Козюра.

При планировании уроков педагогам приходилось учитывать технические условия и возможности в различных семьях, находить альтернативные варианты изучения материала, а ученикам самостоятельно работать, получать задания и разъяснения от учителя в виде аудио- и видеофайлов. Обратную связь с учениками организовали с помощью электронного дневника, электронной почты, групп учеников и родителей в мессенджерах. Многие педагоги активно использовали в своей работе онлайн-платформы "Учи.ру", "Якласс", "Моя школа" и т. д.

Телешкола

При этом собеседники ТАСС уверены, что дистанционное обучение после пандемии возможно лишь как дополнительная форма обучения. "Без учителя, без контакта с живым человеком невозможно реализовать всю образовательно-воспитательную работу. На дистанционном обучении могут быть успешны высоко мотивированные дети, у которых дома создана образовательная атмосфера, все технические условия и отдельное место учебы", - считает замминистра образования Чеченской Республики Ильяс Тааев.

В организации дистанционного обучения в регионе пошли по своему пути - на ЧГТРК "Грозный" в кратчайшие сроки была запущена телешкола. С 22 апреля в эфире телерадиокомпании был запущен проект с ежедневными трансляциями уроков для тех, кто не может воспользоваться онлайн-ресурсами. Лучшие учителя республики в процессе занятий не только объясняли наиболее сложные темы, но и помогали школьникам и их родителям сориентироваться в учебном курсе. Проект охватил все 14 предметов и программу 11-х классов. Уроки начинались в 9:00, с понедельника по пятницу занимались учащиеся 1-8-х классов, на выходных - 9-11-х. На это было отведено 120 часов эфирного времени в неделю, в день в среднем проходило 15 занятий (15-20 минут на урок).

"У нас в республике большие семьи, в среднем по 4-5 детей в семье ходят в школу, поэтому не все могут воспользоваться компьютерами и планшетами, чтобы учиться на онлайн-ресурсах. Проект "Телешкола" - это большой вклад в развитие образования и первый подобный проект в стране", - сказал Тааев.