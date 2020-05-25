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Весь медтранспорт Северной Осетии задействуют на вызовах для помощи жителям

По поручению руководителя региона время ожидания приезда скорой помощи должно свестись максимум до одного часа

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Медицинский транспорт в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава Битарова задействуют в обслуживании вызовов и обращений граждан за медпомощью. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Автотранспортные средства, которыми располагают лечебно-профилактические учреждения, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, должны быть полностью задействованы в обслуживании вызовов и обращений граждан за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

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По поручению руководителя региона время ожидания приезда скорой помощи должно свестись максимум до одного часа.

В Алагирском районе в круглосуточном режиме работают шесть бригад скорой помощи. Вызовы также обслуживаются специалистами первичного медико-санитарного звена, которые располагают автотранспортом и способны за короткое время выехать в горную часть района. В Пригородном районе местных жителей круглосуточно обслуживают 10 мобильных бригад, из которых семь - это кареты скорой помощи, а остальные сформированы из врачей районной поликлиники.

Нагрузка на дежурные бригады скорой помощи в Северной Осетии возросла в два раза - увеличилось количество вызовов во Владикавказе и в сельских районах республики. Процесс госпитализации граждан с подозрением на коронавирус требует дополнительного времени, что обусловлено необходимостью проведения диагностического исследования с использованием компьютерного томографа. Инфицируются и сами врачи, входящие в состав дежурных бригад, и не всегда оперативно удается найти им полноценную замену.

За сутки в республике умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике коронавирус подтвержден у 2702 человек, за сутки зафиксировано 57 новых случаев.

Всего в регионе выздоровели 1499 человек, 35 летальных исхода, 1087 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.

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РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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