Около 800 строителей госпиталя в Хасавюртовском районе Дагестана разместят в местной школе

"Администрация Хасавюртовского района в связи с летними каникулами подготовила образовательное учреждение, <...> где созданы необходимые условия для проживания и приема пищи. Школа круглосуточно охраняется ОМВД России по Хасавюртовскому району. Строителям госпиталя для прибытия на объект предоставлены четыре транспортных средства образовательных учреждений района. Всего ожидается прибытие порядка 800 строителей", - рассказал собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 25 мая. /ТАСС/. Специальная техника и военные строители прибывают в Хасавюртовский район Дагестана для возведения госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Всего ожидается прибытие около 800 военных строителей, их размесят в местной школе, где созданы условия для проживания и приема пищи, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе районной администрации.

По его словам, работа идет и днем, и ночью. В пресс-службе отметили, что в настоящее время на стройплощадке работает 230 рабочих, к концу дня ожидается приезд еще более 70 рабочих. Также в работе задействованы более 30 единиц спецтехники.

Строительные работы идут на территории Центральной районной больницы сельского поселения Ботаюрт Хасавюртовского района. "Сегодня на объекте проводится работа по армированию основания котлована под заливку бетона, укладка труб для канализационных сетей, устройство подъездных путей по всему периметру объекта", - сообщили в районе.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Так, один из полевых многопрофильных госпиталей, уже развернутый в Буйнакске, начал принимать первых пациентов. В распоряжении медиков имеются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.