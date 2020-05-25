Обучение волонтеров к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода началось в онлайн-формате

ТАСС, 25 мая. Обучение волонтеров, которые будут участвовать в подготовке и проведении празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году, началось в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"25 мая в онлайн-формате стартовало обучение первого потока волонтеров, которые будут задействованы при подготовке и проведении празднования 800-летия Нижнего Новгорода. <…> Второй и третий потоки обучения стартуют 27 мая и 1 июня, в каждой группе по 80 обучающихся", - говорится в сообщении.

По словам директора АНО "Центр 800" Софии Юдиной, подано уже 532 заявки на участие в волонтерской программе к юбилею города. Обучение включает трехчасовые занятия в течение двух дней, посвященные основам волонтерской деятельности, а также серию видеоуроков по истории Нижнего Новгорода.

"После теоретической подготовки для обучающихся откроется доступ к написанию проверочного теста. Итогом обучения станет распределение в основной или резервный состав "Волонтеров 800", - говорится в сообщении.

Волонтеры, которыми могут стать люди в возрасте от 16 лет независимо от гражданства, будут участвовать в ключевых событиях подготовки и проведения празднования 800-летия города в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Они получат экипировку, билеты на городские события, а также транспортную карту на время празднования юбилея в 2021 году. Ранее сообщалось, что к волонтерской программе планируется привлечь около 1 тыс. человек.

Торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, их кульминация придется на 19 августа. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, в этот день в 1221 году был основан город.