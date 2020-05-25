Около 3,4 тыс. выпускников КБГУ готовятся к сдаче выпускных работ в режиме онлайн

НАЛЬЧИК, 25 мая. /ТАСС/. Около 3,4 тыс. выпускников Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) готовятся к сдаче выпускных квалификационных работ в режиме онлайн, сообщил ТАСС в понедельник проректор КБГУ Вадим Лесев.

"КБГУ готовится к приему государственной итоговой аттестации (ГИА), ожидаемый выпуск по всем уровням и формам образования примерно 3,4 тыс. человек. ГИА у выпускников проходит согласно утвержденному календарному учебному графику, у всех образовательных программ сроки разные, в целом ожидается, что завершим 10 июля. Надо сказать, что начиная с 2016 года университет каждый учебный год проводил ГИА не только в классической, но и в дистанционной форме, этот опыт нам очень пригодился в случаях академической мобильности обучающихся. Так что, для нас эта тема не нова", - рассказал Лесев.

Уже проработаны все технические и нормативные аспекты. "Процесс дистанционной защиты будет проходить в уже привычном для нас формате. Конечно, есть небольшие проблемы, но они быстро решаются, технических средств в КБГУ достаточно", - заверил собеседник агентства.

Для проведения ГИА вуз собирается, в первую очередь, использовать свою площадку - портал "Открытый университет" со встроенным сервисом видеоконференций ВВВ. Также планируется привлечь сервис видеоконференций Zoom (платный контент). Обе программы предполагают демонстрацию презентаций. Ко всем сертифицированным программам у обучающихся и преподавателей есть доступ.

Организация ГИА

У 90% обучающихся и преподавателей есть возможность сдавать и принимать ГИА дистанционно. Для остальных будут организованы аудитории доступа, которые будут оборудованы в соответствии с необходимыми техническими и эпидемиологическими требованиями. В каждой аудитории в определенное время будет отвечать один студент для соблюдения социальной дистанции. "Госэкзамены и защиты на территории вуза будут проходить лишь в случае снятия карантинных мер, восстановления благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и решения Министерства науки и высшего образования РФ о возвращении к привычным формам обучения", - добавил Лесев.

В университете создана и команда "цифровых волонтеров", которые будут помогать в технической работе госкомиссиям. В случае необходимости планируется предоставлять преподавателям и студентам недостающие технические средства. "Хочу заметить, что таковых немного", - констатировал он.

Идентификация личности выпускника, защищающего выпускную квалификационную работу и/или сдающего госэкзамен будет проводится через предоставление первой страницы паспорта перед прохождением ГИА. Если же выпускной экзамен там, где он остался, представляет собой систему тестов, то будет подключена система прокторинга "Экзамус", с которым вуз заключил договор о сотрудничестве еще в сентябре 2019 года.