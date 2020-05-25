Разбитый участок трассы Кострома - Пермь в Кировской области отремонтируют до 25 июля

КИРОВ, 25 мая. /ТАСС/. Разбитый после зимы участок трассы федерального значения Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Белохолуницком районе Кировской области отремонтируют к 25 июля, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба правительства области.

Жители Кировской области и других регионов с февраля жалуются на состояние трассы Р-243 в Белохолуницком районе, которая после таяния снега оказалась покрыта огромными ямами. По словам директора филиала Упрдор "Прикамье" в Кирове Ришата Абдрашитова, дорожное покрытие трассы, построенной в 1991 году, разрушилось из-за перепадов температур прошедшей зимой.

"В Белохолуницком районе ремонтируют федеральную трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Участки приводят в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств. Планируемая дата завершения работ на пяти участках общей протяженностью свыше 14 км - 25 июля 2020 года. Затем в течение августа отремонтируют еще три участка", - говорится в сообщении

По словам Абдрашитова, когда в 2017 году федеральное ведомство приняло трассу Р-243, 85% дороги не соответствовало нормативными требованиям. За три года капитально отремонтировали дорогу от Котельнича до границы с Костромской областью - около 240 км. "В результате фуры, которые до этого ездили с Перми на Ижевск, сразу пошли через этот участок. В итоге интенсивность движения выросла в 2,5 раза", - цитирует Абрашитова пресс-служба правительства. При этом на участке трассы, проходящем через Белую Холуницу в сторону Омутнинска, был заменен только верхний слой.

По слова представителя Упрдор "Прикамье", специалисты провели служебное расследование, чтобы выяснить, были ли при ремонте участка использованы некачественные материалы или нарушена технология укладки асфальта. "Все независимые экспертизы показали, что технология соблюдена верно. Аналогичная ситуация происходит почти на всех федеральных трассах с большой интенсивностью движения, в том числе на М-7", - отметил Абдрашитов.

Сейчас на участке трассы в Белой Холунице идут работы. Всего в ведении ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства" находятся две дороги - Р-176 "Вятка" и Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь. В этом году на них планируется отремонтировать (в том числе по гарантии) в общей сложности 120 км автодорог: 68 км - на трассе "Вятка", 52 км - на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь.