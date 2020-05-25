На Ставрополье построят три крупных скейт-парка в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют построить крупные скейт-парки в городах Новопавловск, Кисловодск и Ставрополь в 2020 году. Объекты будут включать в себя зоны катания для малышей, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"В рамках краевой программы "Местные инициативы" <…> в городе Новопавловск строится самый большой в Кировском городском округе скейт-парк. В 2020 году запланировано строительство еще двух крупных скейт-парков в Кисловодске и Ставрополе. Впервые при строительстве подобных спортивных объектов будут созданы зоны для самых маленьких, так называемые "велобеги", - говорится в сообщении.

В городе Новопавловке парк будет включать в себя зону для пул-скейтинга - катания в специально оборудованной чаше, напоминающей бассейн, разгоночную зону и сектор для выполнения прыжковых элементов и трюков. Кисловодский скейт-парк планируется построить с учетом создания объектов туристской инфраструктуры, включая кафе и малые архитектурные формы. В Ставрополе площадку намерены создать в одном из крупнейших жилых микрорайонов города.

По данным краевого правительства, в настоящее время в регионе работают два крупных скейт-парка. В городе Невинномысске на площадке работает школа экстремальных видов спорта, в Буденновске скейт-парк был построен с соблюдением необходимых для проведения международных соревнований стандартов.