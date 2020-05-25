Самый крупный сад в Ингушетии намерен получить в 2020 году первый урожай винограда

МАГАС, 25 мая. /ТАСС/. Самый крупный садоводческий комплекс региона - ООО "Сад-гигант Ингушетия" - в 2020 году планирует собрать первый урожай винограда. Всего же в агрокомплексе намерены при выходе на проектную мощность собирать до 100 тонн винограда, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Замир Балкизов.

"У нас заложены виноградники на территории 3,7 га, это столовый виноград трех сортов: Кардинал, Ред Глоуб и Италия. Эти сорта не пригодны для производства вина, а гроздь их достигает впечатляющих размеров. В этом году соберем первый урожай винограда, примерный объем в общем составит примерно 50-70 тонн", - сказал Балкизов.

По его словам, у агрокомплекса есть объемные холодильники с возможностью хранения до 60 тыс. тонн урожая, однако сейчас предприятие занято поиском подходящей для винограда технологии хранения.

"Когда выйдем на плановую урожайность, то планируем получать до 100 тонн, поставлять будем для начала в местные сети. Мы сейчас изучаем возможность его хранения, есть очень интересная французская технология, также есть технология хранения академика Гудковского, поскольку, если мы найдем удобную и удачную для себя технологию хранения, тогда мы с уверенностью сможем говорить об увеличении площадей закладки винограда. Также мы изучаем рынок на данный момент", - добавил собеседник ТАСС.

"Сад-гигант Ингушетия" создан по интенсивной итальянской технологии, которая предусматривает получение урожая в первый год посадки. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии. Всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.