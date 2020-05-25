В средней полосе РФ и в Сибири летом прогнозируют рост числа смерчей и ураганов

ТАСС, 25 мая. Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют увеличение числа смерчей на территории России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте института.

"Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата", - поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что прогноз подтверждает произошедший 13 мая в Чите ураган. Тогда ветер повредил кровлю более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом, а также 20 жилых домов.

Кроме того, ураган привел к перебоям электроснабжения. Также были повалены деревья, повреждены автомобили. Один человек получил травмы.