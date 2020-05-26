Аэропорт Минеральных Вод вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июня

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Крупнейший на Северном Кавказе аэропорт Минеральных Вод перейдет на прежний круглосуточный режим работы с 1 июня 2020 года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе аэропорта.

Воздушная гавань перешла на сокращенный режим работы 1 апреля 2020 года, рейсы выполнялись с 8:00 до 20:00 мск. Такое решение было вызвано угрозой распространения коронавируса в стране и мире и сокращением рейсов.

"С 1 июня аэропорт Минеральные Воды переходит на прежний - круглосуточный - регламент работы. Всем авиакомпаниям <…> была заблаговременно направлена соответствующая информация. Об изменениях в расписании можно следить на сайте аэропорта", - говорится в сообщении.

Из аэропорта Минеральных Вод девять авиакомпаний продолжат выполнять рейсы в Москву, три - в Санкт-Петербург. Также из Минеральных Вод можно отправиться в Астрахань, Калугу, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Уфу, Челябинск, Сочи, Самару, Брянск, Саранск, Новосибирск.

Среди региональных маршрутов новыми для аэропорта станут полеты в Нижний Новгород дважды в неделю от авиакомпании "ИрАэро", рейсы будут осуществлять со 2 июня. Кроме того, с 1 июня четыре раза в неделю "Уральские авиалинии" начнут выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, с 1 июля эти рейсы станут ежедневными.