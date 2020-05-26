Работающий в "красной зоне" медперсонал двух больниц в Дербенте получит премии от сенатора

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Медперсонал, работающий в "красной зоне" Дербентской центральной городской больницы и Дербентской станции скорой медицинской помощи, получит денежную премию в размере 10 тыс. рублей от сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации города со ссылкой на главу Дербента Хизри Абакарова.

"Мы благодарны нашим врачам и всему медицинскому персоналу. Они самоотверженно работают на передовой борьбы с коронавирусом. Мой друг, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов принял решение выдать всем работникам Дербентской ЦГБ и Дербентской станции скорой медицинской помощи, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией и с пневмонией, премию в размере 10 тыс. рублей", - привели в пресс-службе слова Абакарова.

Как отмечается, список сотрудников был запрошен у руководителей медицинских учреждений.

Абакаров поблагодарил всех врачей, медсестер и санитаров, которые ежедневно спасают жизни горожан. "Именно на их плечах сейчас лежит тяжелая борьба с распространением коронавируса", - приводятся его слова.

Ранее председатель правительства Дагестана на сессии республиканского парламента сообщил, что врачи и медицинские работники Дагестана, не вошедшие в категорию получателей федеральных стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, получат такие выплаты из регионального бюджета. Средства на это будут направлены в мае. Кроме того, врачи и медицинские работники республики получили федеральные стимулирующие выплаты за апрель.

О ситуации в регионе

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случаев заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.