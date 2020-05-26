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В Северной Осетии взнос на капремонт многоквартирных домов составит 5 рублей 45 копеек

Данный уровень взноса по-прежнему остается одним из самых низких среди всех регионов страны

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов в Северной Осетии останется в 2021 году одним из низких в стране и составит 5 рублей 45 копеек. Об этом сообщил на онлайн-заседании правительства республики министр ЖКХ, топлива и энергетики региона Майран Тамаев.

"Расчет уровня взноса проведен согласно рекомендациям, разработанным Министерством экономического развития России. На период 2021-2022 годов по отрасли "Строительство" установлен индекс-дефлятор 104,1%. С учетом этого показателя уровень взноса с прошлогодней отметки 5,24 был изменен на 5,45", - сказал он.

Согласно Жилищному кодексу, этот показатель рассчитывается и утверждается органом государственной власти субъекта ежегодно.

Данный уровень взноса по-прежнему остается одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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