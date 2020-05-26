В Северной Осетии на благоустройство Моздокского района направят 17 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят на благоустройство Моздокского района 17 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Бюджет благоустройства Моздокского района в этом году составил 17 млн рублей. В планах - благоустроить четыре общественные и семь дворовых территорий. Работы проходят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

В районном центре - в городе Моздок обновляют сразу три сквера: Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, Сквер Дружбы народов и Сквер имени Братьев Дубининых. В селе Виноградное завершены работы в сквере, где расположен Монумент Вечной Славы, открытый в 1975 году. В общей сложности на благоустройство общественных территорий в районе потратят более 7 млн рублей.

Кроме того, в семи дворах Моздока идут работы по замене дорожного покрытия, после чего пройдет установка новых бордюров, скамеек, урн и уличного освещения.

Все работы на объектах завершатся к началу осени.