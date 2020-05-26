Решение об открытии детских лагерей на Ставрополье примут после 15 июня

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют в середине июня определить возможность открытия детских летних лагерей. К работе готовы более 600 организаций, говорится в сообщении пресс-службы губернатора края.

"Решение об открытии летних лагерей детского отдыха будет приниматься после 15 июня в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Всего к открытию планируется 683 организации детского отдыха, включая лагеря с дневным пребыванием, загородные, палаточные и санаторно-оздоровительные лагеря", - говорится в сообщении.

В период распространения коронавируса в России и мире детские образовательные организации края начали подготовку к проведению онлайн-лагерей. Платформу для дистанционной работы во время каникул подготовили, в частности, в технопарке "Кванториум-Ставрополь".

"На базе технопарка проходит набор групп на летние "Инженерные каникулы 2020". Теперь ребята максимально с пользой для себя смогут использовать освободившееся время и существующие возможности онлайн-обучения. Первая смена "Scratch - анимация" стартует уже 1 июня", - сообщается на сайте краевого министерства образования.

Режим всеобщей самоизоляции в регионе продлен до 31 мая 2020 года, в крае зарегистрировано 2 086 случаев заражения коронавирусом. Во вторник на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что на Ставрополье практически не фиксируются случаи завоза инфекции из других территорий, в регионе растет внутрикраевое распространение коронавируса.