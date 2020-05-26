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Власти Забайкалья оценили в 106 млн рублей затраты на восстановление Читы после урагана

Из-за сильного ветра в городе было повреждено более 20 зданий

ЧИТА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края предварительно оценило в 106 млн рублей затраты на восстановление объектов в Чите, поврежденных в результате урагана, сообщил во вторник губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Сильный ветер обрушился на город 13 мая, в итоге было повреждено более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом.

"Мы сейчас ведем подсчет вместе с МЧС России соответствующей суммы ущерба. Предварительно она оценивается в 106 миллионов рублей. И просили бы для ускорения процедур и восстановления, и возмещения, ущерба вашего поручения, Владимир Владимирович, об ускоренном выделении средств из федерального фонда правительства", - сказал Осипов.

Ранее сити-менеджер Читы Александр Сапожников на оперативном заседании краевого правительства сообщил, что рабочие ремонтируют поврежденные крыши, однако на восьми объектах требуется капитальный ремонт.

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РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
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