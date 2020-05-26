Глава Чебоксар призвал переделать отремонтированную дорогу в микрорайоне "Солнечный"

ЧЕБОКСАРЫ, 26 мая. /ТАСС/. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призвал подрядчиков восстановить по гарантии дорогу в микрорайоне "Солнечный", которая была отремонтирована в декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"Прошу вызвать директоров компаний "Дорисс", "Элитстрой", "Дорэкс", пройтись вместе по участкам, показать, разъяснить, как нужно работать на территории города. Мы должны болеть душой за свое дело и показывать результаты своей работы", - цитирует пресс-служба Ладыкова.

По данным пресс-службы, на отремонтированной дороге протяженностью 3,5 км в некоторых местах просел асфальт, появились трещины, покосились дорожные знаки. По поручению главы администрации дорога вновь будет отремонтирована по гарантии силами подрядными организаций без привлечения дополнительных бюджетных средств в ближайшие две недели.