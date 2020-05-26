Хранилище фруктов и мясокомбинат построят в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Два новых инвестиционных проекта реализуют в единственном моногороде Ставрополья Невинномысске. На территории муниципалитета появятся крупное фруктохранилище и мясокомбинат, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"На территории опережающего развития "Невинномысск" <…> "Айдын Фрукт-Логистик" будет создано эффективное современное фруктохранилище на основе применения технологии хранения фруктов в модифицированной газовой среде. Кроме этого, на территории города Невинномысска компания "Ставропольские деликатесы" планирует строительство завода по производству мясных деликатесов и колбасных изделий", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта по созданию фруктохранилища оценивается в 4,6 млрд рублей. Предполагается, что применение современных технологий хранения позволит сохранить продукцию местных производителей для ее реализации в межсезонье. Это позволит заместить местными сезонными фруктами продукцию, завозимую из-за рубежа.

Проект по строительству мясокомбината позволит начать в моногороде выпуск мясных деликатесов и колбас. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 50 млн рублей.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства являются действующие там налоговые преференции. В настоящее время на территории опережающего социально-экономического развития зарегистрировано 11 резидентов.