Салют в честь 317-летия Петербурга дадут без фейерверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа проведут праздничный салют из 30 залпов без фейерверка в честь 317-летия Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться 27 мая. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"В День города, 27 мая, в 20 часов расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-миллиметровых пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящен выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев", - привели в пресс-службе слова командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

В понедельник некоторые СМИ сообщали о том, что салют на День города в Петербурге отменили из-за ограничений, введенных в городе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Программа празднования включает в этом году почти полторы сотни различных мероприятий, однако большинство из них пройдет в онлайн-формате из-за ограничений и будет транслироваться в эфире местного телевидения.