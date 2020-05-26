Туристические объекты создадут на присоединяемых к Кисловодску территориях

СТАВРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти города-курорта Кисловодска планируют создать новые туристические маршруты и рекреационные зоны за счет расширения площади муниципалитета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Территория городского округа увеличится со 108 кв. км до 173 кв. км. Большинство территорий - это зоны, где строить жилье нельзя. Там будут организованы туристско-рекреационные зоны, проложены новые туристические и спортивные маршруты", - цитирует пресс-служба главу города Александра Курбатова.

Территория курортного города увеличится за счет части земель соседнего Предгорного района. Городские парламентарии уже одобрили предлагаемые изменения. В проект Генерального плана Кисловодска внесены корректировки, он будет вынесен на общественные обсуждения.

Проект краевого закона "Об установлении новых границ города-курорта Кисловодска" направлен на рассмотрении в Думу Ставропольского края.