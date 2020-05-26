В колледже Северной Осетии студентов начнут обучать ихтиологии-рыбоводству

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Студенты Эльхотовского многопрофильного колледжа в Северной Осетии будут обучаться новой профессии - ихтиологии-рыбоводству. Набор в группу начнется в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

"Выпускники при окончании колледжа получат квалификацию техника-рыбовода и смогут как открыть свое дело, так и устроиться на работу в рыбоводческие хозяйства республики, которые испытывают нехватку в квалифицированных кадрах", - говорится в сообщении.

Новая специальность введена по поручению руководства республики, так как в республике активно развивается рыбоводство. Производство товарной рыбы, в частности осетровых и форели, планируют увеличить в Северной Осетии в ближайшие пять лет с 1 тыс. до 30 тыс. тонн за счет программы импортозамещения.

"В нашем колледже начиная с этого учебного года будут готовить специалистов для рыбоводческих хозяйств. На сегодняшний день разработаны учебные программы по данному направлению и идет работа по заключению договоров с партнерами-работодателями о проведении студенческой практики на базе рыбоводческих хозяйств", - цитирует пресс-служба заместителя директора колледжа Геннадия Майсурадзе.

В Эльхотовском многопрофильном колледже ихтиолог-рыбовод - уже вторая новая специальность за последние два года. С 2019 года абитуриенты могут получить профессию растениевода.