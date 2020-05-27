В Хабаровском крае установят около 4 тыс. устройств на ЛЭП для защиты краснокнижного аиста

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Энергетики в Хабаровском крае за два года установят на линиях электропередачи свыше 3,8 тыс. устройств для защиты краснокнижного дальневосточного аиста. Об этом сообщила в среду пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети".

"На территории Хабаровского края растет популяция Дальневосточного аиста, занесенного в Красную книгу. Для обеспечения его безопасности и проживания других пернатых вблизи объектов электросетевого хозяйства хабаровского филиала АО "ДРСК" в ближайшие два года нами будет установлено свыше 3 800 конструкций. Из них почти 2 000 будут смонтированы на опорах ЛЭП до конца 2020 года", - приводятся в распространенном релизе слова главного инженера "Хабаровских электрических сетей" Дмитрия Дмитриева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, защитное устройство представляет собой металлическую конструкцию со спицами, которая крепится на опоры и не позволяет птицам садится на них.

Большая часть защитного оснащения появится в Николаевском, Комсомольском и Хабаровском районах. Такие устройства эффективны в сохранении популяции птиц, которые регулярно выбирают опоры ЛЭП в качестве места для гнездования или присадки в поисках добычи. Нередко это заканчивается гибелью птиц. Помимо этого устройства сократят количество сбоев в работе энергооборудования, причиной которых являются птицы.

Программа по установке птицезащитных устройств на линиях электропередачи реализуется и в других регионах Дальнего Востока. До 2024 года на ЛЭП в Амурской области, Приморском и Хабаровском крае, Еврейской АО и Якутии появится порядка 22 тыс. таких систем, уточняется в сообщении.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. По данным последних учетов, его популяция насчитывает около 6 тыс. особей. Гнездятся эти птицы только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В РФ они вьют гнезда на территории Амурской и Еврейской автономной областей, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.