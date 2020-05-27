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Пандемия коронавируса нового типа

Приезжающих на Сахалин будут отправлять на карантин, пока не появится вакцина от COVID

В будущем, когда все приезжающие на остров будут предоставлять справки об отсутствии у них коронавируса, власти планируют уменьшить продолжительность обсервации с 14 дней до пяти

ТАСС, 27 мая. Обсервация будет обязательна для всех приезжающих на Сахалин из-за пандемии, пока не появится соответствующая вакцина. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко во время прямой линии в соцсетях.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов право самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов, принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. В среду в области начал действовать указ об обязательном предоставлении результатов тестирования на коронавирус гражданами без местной регистрации сразу после прибытия в регион. Справки будут проверять в аэропорту Южно-Сахалинска и в порту Холмска.

"Полагаю, что это [обсервация] протянется еще несколько месяцев. Мы рассчитываем, что осенью появится вакцинация, и мы сможем разблокировать этот жесткий режим. Тогда и снимем проблему обсервации", - сказал Лимаренко.

Он сообщил, что после того, как 100% трудовых мигрантов будут приезжать со справками, двухнедельный карантин в области сократят до четырех-пяти дней.

С начала пандемии на Сахалине зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией, 47 человек прошли лечение и выписаны, 34 человека находятся на лечении.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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