Прямые авиарейсы в Грозный и Астрахань с июня появятся в расписании аэропорта Краснодара

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Прямые авиарейсы в Грозный и Астрахань будут запущены в июне из международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кубанского аэропорта.

"В июне 2020 года впервые в расписании полетов Международного аэропорта Краснодар появятся рейсы в Грозный авиакомпании Utair. В маршрутной сети авиакомпании "Азимут" появится новый рейс в Астрахань", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что регулярные рейсы из Краснодара в Астрахань начнут выполняться авиакомпанией "Азимут" с 3 июня. Полеты будут выполняться по средам и субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Новое для аэропорта кубанской столицы направление Краснодар - Грозный авиакомпания Utair откроет с 7 июня. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров. Время в полете составит 2 часа.

Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II является одним из крупнейших на юге России. В 2019 году его пассажиропоток составил более 4 млн человек.