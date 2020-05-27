Контроль за соблюдением ограничительных мер в период пандемии усилят в КБР

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков призвал правоохранителей усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, действующих на территории республики в период пандемии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы заседания оперштаба по профилактики и контроля за распространением коронавируса в КБР.

"Обсуждены текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в КБР в условиях распространения COVID-19, материально-техническое и кадровое обеспечение медучреждений, осуществление выплат стимулирующего характера медработникам, вопросы регулирования ограничительных карантинных мер. Казбек Коков призвал представителей правоохранительных структур усилить контроль по соблюдению профилактических ограничительных мер организациями и гражданами республики", - говорится в сообщении.

По оценке руководителя Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, без осложнений, взрывного роста и наличия крупных очагов в закрытых учреждениях и коллективах. Однако с 20 мая наблюдается ежедневное повышение показателей инфицированных: в числе главных причин - увеличение количества тестируемых (ежедневно до 1,2 тыс. исследований, всего 38 369); нарушения установленных санитарных норм после перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции.

В Кабардино-Балкарии послабления начались с 16 мая, когда был объявлен первый этап смягчения режима ограничений.

При соблюдении всех санитарных норм по предварительной записи допускается оказание парикмахерских услуг, смогли возобновить деятельность непродовольственные магазины площадью торгового зала до 400 кв. метров и наличием уличного входа. Работодатели должны перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы. Жителям республики (за исключением лиц старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания. В общественных местах и на транспорте обязательно ношение масок.

По состоянию на среду в КБР зарегистрировано более 2,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом: выздоровело 643 человека, погибло - 14. По данным министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, в регионе для лечения коронавирусной инфекции в пяти учреждениях здравоохранения развернута 991 койка, в том числе 485 - с кислородом, 152 - оснащены аппаратами ИВЛ. На стационарном лечении в госпиталях находятся 722 человека, из них в реанимации - 45 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 27. В двух больницах региона продолжают функционировать отделения по лечению пациентов с внебольничными пневмониями среди взрослого и детского населения, с 20 марта с внебольничной пневмонией госпитализировано 982 человека.