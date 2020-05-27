Количество обращений в МФЦ Кабардино-Балкарии возросло более чем на 50% за неделю

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Количество граждан, обратившихся в Многофункциональный центр оказания госуслуг (МФЦ), возросло на 55% в Кабардино-Балкарии (КБР) за неделю. У зданий МФЦ появились очереди, несмотря на то, что офисы работают только по предварительной записи, сообщила в среду пресс-служба минэкономразвития региона.

"За период с 18 по 22 мая было зарегистрировано свыше 28 тыс. заявлений на получение услуг, прирост составил 55%, помощь в подключении личного кабинета на портале Госуслуг была оказана 11 тыс. 353 гражданам, каждый день обрабатывается около 1,5 тыс. звонков, поступающих на горячую линию. В связи с большим количеством граждан, подпадающих под меры поддержки и желающих воспользоваться своим правом как можно быстрее, в некоторых филиалах наблюдаются очереди, они создаются из-за граждан, обращающихся без предварительной записи, граждан пришедших заблаговременно до назначенного времени", - говорится в сообщении.

МФЦ КБР один из немногих в России, не закрывшийся на период ввода ограничительных мер. Сотрудники оказывают помощь гражданам, не умеющим пользоваться современными электронными сервисами или не имеющим возможности подать документы в электронном виде, к гражданам старше 65 лет на дом выезжают мобильные бригады. В дополнение к имеющимся каналам связи коммуникация осуществляется посредством онлайн-чата, размещенного на официальном сайте, по каналам электронной почты, страниц в социальных сетях учреждения и мобильного приложения "Мои документы КБР", ежедневно по ним поступает около 700 сообщений.

"Сотрудники понимают желание оформить необходимые документы уже сегодня, как можно скорее, но все же просим вас понять, какую нагрузку испытывают сегодня сотрудники центров. Приоритетом для нас остается безопасность и сохранение здоровья всех посетителей МФЦ", - добавили в ведомстве.

С момента введения ограничений из-за угрозы распространения коронавируса на территории КБР МФЦ перешел на прием граждан строго по предварительной записи. Во всех филиалах каждые два часа проводится санитарная обработка помещений, раз в неделю помещения дезинфицируются с использованием спецсредств. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами.

По состоянию на 27 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 509 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 87), выздоровели - 643 (за сутки плюс 21), умерли 14 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2 267 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 722 больных, 45 - в реанимации, 27 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 38 369 (за сутки плюс 1 004) исследований путем тестирования.