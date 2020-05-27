Более 400 студентов-иностранцев КБГУ получают помощь в период пандемии

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Более 400 студентов-иностранцев, обучающихся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ), получают помощь от администрации вуза в период пандемии. Более 1,4 млн рублей направлены на обеспечение их питанием и средствами индивидуальной защиты, сообщил ТАСС в среду директор Высшей школы международного образования вуза Альберт Шапсигов.

"С начала действия ограничений университетом было организовано полное обеспечение 400 студентов, временно ограниченных карантинными мерами, включая трехразовое питание и доставку питьевой воды, средств личной санитарной защиты и обеспечение нуждающихся медикаментами. Иностранные студенты, проживающие в общежитиях, для личной безопасности обеспечиваются масками и перчатками из расчета 50% от численности проживающих (1,5 тыс.) еженедельно, всего на эти цели вуз направил более 1,4 млн рублей", - отметил он.

Многие страны, вводившие карантин, ограничили работу банков и практически всех предприятий и бизнесов. Как следствие, многие иностранные студенты лишились финансовой поддержки с родины, и обратились с просьбой в администрацию вуза. "По состоянию на 26 мая 2020 года 37 обучающихся иностранцев обратились в администрацию для получения материальной помощи. Силами сотрудников университета организована закупка и распределение продуктовых пакетов нуждающимся. Кроме того, студентам, обучающимся на контрактной основе и испытывающим финансовые затруднения, университетом предоставлена отсрочка по оплате задолженности за обучение (на сумму от 30 тыс. рублей), которой воспользовались 357 студентов-иностранцев с 1 февраля 2020 года", - уточнил Шапсигов.

С начала пандемии силами университета 437 студентам оказана материальная помощь: 400 человек получили ее в форме полного обеспечения на период действия карантинных мер (питание, медикаменты, средства защиты и дезинфекции), 37 студентам оказана продуктовая помощь в связи с тяжелым материальным положением, сейчас решается вопрос о выделении им финансовой помощи, добавил собеседник агентства. К этой работе подключились и общественные организации, которые в рамках помощи соотечественникам также направили студентам 30 продуктовых наборов.

В КБГУ обучаются 1 747 иностранных студентов из 40 стран мира, наибольшие диаспоры из Индии, Египта, Иордании, Сирии, Турции и Йемена. Всего в одном из крупнейших вузов Северного Кавказа в настоящее время обучается более 16,4 тыс. человек.

По состоянию на 27 мая в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 2 509 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 87), выздоровели - 643 (за сутки плюс 21), умерли 14 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 2 267 человек, имевших контакты с заразившимися. В госпиталях находятся 722 больных, 45 - в реанимации, 27 - на аппаратах ИВЛ. За все время в республике проведено 38 369 (за сутки плюс 1 004) исследований путем тестирования.