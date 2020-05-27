Лекарства для тяжелых больных, зараженных коронавирусом, поступят в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Поступление 1,5 тыс. упаковок препаратов для лечения тяжело больных с коронавирусом ожидается в Дагестане в течение дня. Еще 1 тыс. упаковок забронирована для республики. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации и главы региона по итогам встречи руководителя субъекта Владимира Васильева с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.

"Виктор Фисенко сообщил, что прибывшая в регион группа врачей посетила уже порядка семи районов, а также побывала в перепрофилированных под COVID-19 крупных лечебных учреждениях региона. Было также озвучено, что сейчас нет проблем с поставкой тест-систем. Удалось наладить взаимодействие и с производителями лекарств. Так, сегодня в регион поступит 1,5 тыс. упаковок медпрепаратов, которые используются при тяжелом течении болезни, забронирована еще 1 тыс. упаковок для Дагестана", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, заместитель главы Минздрава РФ поблагодарил Васильева за то, что власти республики оперативно приняли решение и выделили около 30 млн рублей на амбулаторное лекарственное обеспечение. Ожидается, что первые партии препаратов должны поступить в регион уже сегодня. Затем они будут распределены по поликлиникам и будут выдаваться пациентам для лечения легких форм болезни на дому.

Васильев заверил, что средства из чрезвычайного фонда будут выделяться и дальше, пока дагестанцы не будут полностью обеспечены лекарствами, сообщили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике. В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения зараженных коронавирусом. Также на территории республики должно контролироваться соблюдение ограничительных мер и создаваться условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (плюс 161 человек за сутки), 4 161 человек выздоровел. Всего в регионе умерли 130 человек с коронавирусом. Более 53 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.