Синоптики обещают регионам Центральной России ливни и сильный ветер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ливни и ветер до 22 м/с ожидаются в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях 29 и 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

"Под влиянием атмосферных фронтов активного циклона, который перемещается с Черного моря в северо-восточном направлении, 29-30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях, местами сильные (15-20 мм за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, в Москве суммарное количество осадков ожидается на уровне 20-30 мм.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Андрей Гусев, в ближайшие двое суток в регионе ожидается резкое потепление до плюс 22-28 градусов, а также небольшие осадки, возможно, с грозами. "К 29 мая ожидается днем до 25-30 градусов тепла, ночью - до 11-16 градусов тепла", - сказал Гусев.

Аналогичная погода прогнозируется в Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, где воздух к пятнице прогреется до плюс 26 градусов. В Брянской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской областях столбики термометров покажут около плюс 21-22 градусов, пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. В Калужском регионе 29 мая ожидается ветер с порывами до 15 м/ с. "По сравнению с началом недели в Орловской области в ближайшие два дня потеплеет, однако вместе с теплом придут обильные осадки, грозы", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области.

Немного прохладнее - до плюс 18-21 градусов - будет в Белгородской, Ивановской, Костромской, Курской, Тверской, Ярославской областях. По данным местных ЦГМС, небольшие и умеренные дожди пройдут преимущественно в пятницу.

Изменение погоды, по данным сайта Гидрометцентра России, связано с прохождение циклона, который 28-29 мая будет перемещаться с Черного моря на запад ЦФО. В округе местами ожидаются сильные, с грозами и ветром до 17 м/с, отметили синоптики.