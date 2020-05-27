Пациенты с COVID-19 из отдаленных сел Дагестана смогут получить онлайн-консультации врачей

МАХАЧКАЛА, 27 мая. /ТАСС/. Пациенты с коронавирусом из отдаленных районов Дагестана смогут в дистанционном режиме получать консультации врачей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации и главы региона по итогам встречи руководителя республики Владимира Васильева с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.

"Мы сейчас несколько видоизменим, усовершенствуем здесь систему оказания дистанционной консультативной помощи по реанимации. Это очень важно, потому что все пациенты, которые находятся на реанимационных койках в тяжелом состоянии, должны консультироваться со специалистами лечебного учреждения более высокого уровня. В связи с этим решено, что самый большой опыт сейчас накопился в Центральной инфекционной больнице, будет запущен соответствующий приказ о дистанционном консультировании пациентов, которые находятся в районах", - заявил Фисенко, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что бригада Минздрава России работает в республике и при необходимости готова выехать и проконсультировать в том числе по особо тяжелым случаям.

В ходе встречи с Васильевым Фисенко отметил, что наращивается интенсивность санитарной авиации. "Дагестан с 2019 года в национальном проекте по санавиации, и сейчас мы видим, что количество вызовов интенсифицировалось, причем это касается не только COVID-19, но и инфарктов, травм. Очень важно, что в республике происходит медицинское обслуживание и других направлений", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест. Полевые госпитали уже развернуты в Буйнакске и Ботлихе.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (плюс 161 человек за сутки), 4 161 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 130 человек с коронавирусом. Более 53 тыс. человек обследованы, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.