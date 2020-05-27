В Северной Осетии меры ограничения могут быть частично ослаблены с 1 июня

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры в Северной Осетии могут быть частично ослаблены уже с 1 июня, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы и правительства республики по итогам совещания под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Ограничительные меры в Северной Осетии могут быть частично ослаблены уже с 1 июня. При этом режим повышенной готовности и так называемый масочный режим в республике пока сохранятся", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора подготовлен ряд рекомендаций для перехода к этапам смягчения мер. Для этого необходимо достичь определенных показателей, отражающих эпидемиологическую ситуацию в регионе: коэффициент распространенности инфекции, загруженность коечного фонда, объем тестирования населения. Было отмечено, что коэффициент распространенности коронавируса в Северной Осетии составляет менее единицы, что, по рекомендациям Роспотребнадзора, позволяет перейти к первому этапу снятия ограничений.

"Режим повышенной готовности в республике сохранится, но, если позволит эпидемиологическая обстановка, будет принят ряд послаблений. Наша важнейшая задача - уберечь здоровье населения, но также стоит позаботиться о сохранении экономики и социальной стабильности. Конечно, позволить работать всем субъектам малого и среднего бизнеса в сложившихся условиях мы не можем, ведь это грозит новой вспышкой заболеваемости. Поэтому необходимо детально продумать, на какие послабления сейчас можно пойти", - отметил руководитель региона Вячеслав Битаров.

В республике зафиксировано 2 807 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 015 человек находятся на амбулаторном лечении, 127 - в больницах, 1 624 выздоровели, 41 умер. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 241 человек.