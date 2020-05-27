Сочинские депутаты обсудят переименование реки Хероты в Хороту

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Городского Собрания Сочи обсудят переименование реки Хероты в Адлерском районе курорта и возвращение ей исторического названия - Хорота. Сообщение об этом появилось в среду на официальном сайте Горсобрания Сочи.

Вопрос о переименовании реки Хероты неоднократно поднимался местными жителями. По этому поводу к депутатам также обращались общественники и краеведы. Так, старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов направил письмо, в котором пояснял, что в некоторых исторических документах название реки значится как "Хорота".

"Все эти запросы в Городское Собрание Сочи и стали поводом для подготовки письма в российский государственный Военно-исторический архив, который в официальном ответе и внес окончательную ясность. Теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Городского собрания Сочи пояснили ТАСС, что решение о переименовании реки пока не принято. Сейчас собираются документы для дальнейшего рассмотрения этого вопроса депутатами.