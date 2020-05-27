Регионы Приволжья выходят на первый этап снятия ограничений из-за коронавируса

ТАСС, 27 мая. Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) становятся более избирательными и напрямую зависят от количества новых случаев заражения в той или иной территории. Власти республик и областей федерального округа постепенно открывают непродовольственные магазины, салоны красоты и фитнес-центры, а в случае роста числа заболевших вновь объявляют обязательную самоизоляцию и приостанавливают работу объектов, где возможно скопление людей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии число случаев коронавирусной инфекции в округе приблизилось к 35 тыс. Наибольшее число выявленных случаев заражения зарегистрировано в Нижегородской области - 8 745, в Татарстане - 2 966 и Башкирии - 2 942. Наименьшее число зараженных - в Удмуртии (559).

Начиная со сферы обслуживания

На первый этап снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений в Поволжье уже вышли Кировская и Нижегородская области, Удмуртия и Пермский край. В числе первых открываются предприятия сферы обслуживания - парикмахерские, салоны красоты. В Кировской области, где за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, режим самоизоляции продлили до 3 июня, но разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом и открытые рынки, с 21 мая начали работать парикмахерские, проводятся индивидуальные занятия с тренером в фитнес-центрах. Однако послабления не касаются трех южных районов области - Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского - где в последние дни отмечается серьезный рост заражения коронавирусной инфекцией. На этих территориях власти приняли решение вновь закрыть МФЦ и непродовольственные магазины.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня, но в регионе уже работают салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины площадью до 50 кв. м, ателье, мастерские по ремонту обуви, жителям разрешено гулять в парках и заниматься спортом на свежем воздухе. Также с 27 мая возобновить работу могут магазины с площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. По словам врио главы региона Дмитрия Махонина, текущая ситуация позволяет разрешить их деятельность, а вот торговые точки площадью до 800 кв. метров, а также некоторые организации сферы уличной торговли откроются только на втором этапе, к которому Пермский край может перейти уже в ближайшее время.

Салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить свою работу в Нижегородской области в условиях режима повышенной готовности, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона. "На протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество новых выявленных случаев. Поэтому вместе с Роспотребнадзором мы обсудили возможность дополнительного снятия ограничений. В результате было принято решение согласовать работу салонов красоты с медлицензией на первом этапе", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее в Нижегородской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений, разрешили открыться парикмахерским и салонам красоты, не имеющим лицензии на медицинскую деятельность, при условии, что они будут использовать систему видеоаналитики. Она предполагает установку камер и автоматический контроль за нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, для салонов, имеющих медицинскую лицензию, подключение к системе видеоаналитики не требуется.

В Башкирии режим самоизоляции снят с 12 мая, когда в республике начали работу непродовольственные магазины и другие торговые организации, имеющие отдельный вход и площадь более 50 кв. м. В Саратовской области, где режим обязательной самоизоляции продлится, как минимум, до 31 мая, разрешили торговлю некоторыми непродовольственными товарами, которые не входят в список первой необходимости. "На территории региона разрешена работа торговых точек, которые занимаются реализацией нижнего белья, чулочно-носочной продукции, галантереи, головных уборов, детской одежды и обуви, в том числе ортопедической", - сообщили в региональном оперштабе.

К снятию ограничений не готовы

Недостаточными для снятия ограничений считают показатели распространения заболеваемости в Самарской области и Мордовии. Так, власти Мордовии утвердили план поэтапного снятия введенных из-за пандемии ограничений, но, по словам главы республики Владимира Волкова, регион пока не готов переходить к первому этапу снятия ограничений. Темпы роста числа заболевших в Мордовии снизились, но общее число остается значительным - 1727 случаев. В республике работает весь реальный сектор экономики, все сферы производства, идет строительство объектов в рамках нацпроектов, но продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции.

В Самарской области коэффициент распространения инфекции повысился: если на прошлой неделе он составлял 1, то сейчас равен 1,25. Как отметила главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова во время очередного заседания штаба, рост заболеваемости связан со слабым соблюдением ограничительных мер. Сейчас в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, который был продлен до 31 мая, а также масочный режим в общественных местах. При этом разрешены прогулки и занятия спортом на улице в количестве не более двух человек при соблюдении безопасной дистанции. Кроме того, для посещения открыты скверы и парки, но не работают аттракционы.

По мнению главы региона Дмитрия Азарова, местная власть осуществляет недостаточный контроль за соблюдением ограничительных мер. Азаров поручил усилить работу с населением на местах, чаще применять административный ресурс. Вместе с тем, глава региона отметил, что региону придется в дальнейшем жить при наличии коронавируса, поэтом необходимо разработать меры, которые позволят снять ограничения, но при этом исключить его распространение. "Я поручаю в течение недели буквально разработать такие меры, чтобы мы уже могли возвращаться к нормальной жизни, но с учетом ограничений, которые новая инфекция накладывает", - сказал губернатор.

Возвращение к самоизоляции и карантин

Власти Чувашии были вынуждены вновь вести режим самоизоляции в Ядринском районе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Жители смогут выходить из дома только для похода в магазин или аптеку, но в районе вводится запрет на уличную торговлю, работу рынков и ярмарок, на 50% сокращается количество объектов торговли, которые торгуют предметами первой необходимости. Ограничительные мероприятия будут действовать в течение минимум двух недель.

В некоторых населенных пунктах Мордовии, Оренбургской (Проскуринском, Колтубановском и Малозайкинском сельсоветах, городе Соль-Илецк, селах Кумак, Аскарово, поселках Корсунский, Красногвардеец и Обухово) и Нижегородской (селах Дивеево, городах Выкса, Павлов, Кулебаки, рабочем поселке Тумботино) областей продолжает действовать карантин. По данным оренбургского управления Роспотребнадзора, ограничения на въезд и выезд введены, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.