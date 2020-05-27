В Ингушетии начали строительство нового дома культуры

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Новый дом культуры начали строить в сельском поселении Нестеровское в Ингушетии, рассказал ТАСС глава поселения Абдусалам Гулиев.

"Мы приступили к строительству нового дома культуры, надеемся, что до конца года объект уже будет сдан, в крайнем случае в начале следующего. На данный момент рабочие проводят армирование под фундамент. Дом культуры будет рассчитан на 200 мест, его строительство позволит нам создать около десятка рабочих мест, организовать новые кружковые занятия для детей", - сказал Гулиев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя, дом культуры будет построен в рамках нацпроекта "Культура".

По словам Гулиева, в селе есть еще один дом культуры, который был построен при советской власти и требует капитального ремонта.

"У нас есть старый дом культуры, построенный примерно в 1970-х годах, он требует капитального ремонта, на который нам будут выделены деньги, 20 млн рублей. Мы выиграли контракт и теперь приступаем и к ремонтным работам, которые также намерены завершить до конца года. Также в поселении планируется построить стадион, и много других необходимых для жителей села социальных объектов", - добавил он.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).